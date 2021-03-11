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Дания прекращает COVID-вакцинацию препаратом AstraZeneca: Названа причина

Вакцина против коронавируса AstraZeneca Фото из открытых источников

У вакцинированного человека образовались тромбы

С сегодняшнего дня Дания прекращает вакцинацию от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после прививки. Об этом говорится в заявлении Управления здравоохранения Дании, передает DW.

Согласно сообщению, вакцинация AstraZeneca прекращается в связи с серьезными случаями образования тромбов среди вакцинированных людей. В то же время ведомство не утверждает о прямой связи между вакциной и осложнением.

Сейчас в стране зафиксирован лишь один такой случай - проводится расследование.

"Мы и Датское агентство по лекарственным средствам должны реагировать на сообщения о возможных серьезные побочные эффекты, которые поступают как из Дании, так и из других европейских стран", - заявил директор Управления здравоохранения Дании Сорен Бростром.

К слову, в Украине применяется вакцина, произведенная по лицензии AstraZeneca, но на сегодня о подобных побочных эффектах не сообщалось.

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Ранее сообщалось, что власти Австрии остановили вакцинацию против коронавируса одной из партий препарата AstraZeneca, после того как одна женщина умерла после прививки, а вторая получила осложнение - у нее развилась тромбоэмболия легочной артерии.

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