Дания полностью выходит из карантина

Дания Фото из открытых источников

Власти страны говорят, что эпидемия полностью под контролем

В Дании отменяют карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом сообщает NBC News.

Дания стала одной из первых стран Европейского Союза, которая ослабила все внутренние ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

"Эпидемия находится под контролем", - сказал министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике.

Власти страны сняли оставшиеся ограничения. От жителей Дании больше не будут требовать доказательства вакцинации, в том числе и для входа в ночные клубы.

Министерство здравоохранения Дании заявило, что широкое распространение вакцины позволило стране отменить меры контроля за пандемией.

Вакцины от коронавируса в Дании получили полностью свыше 83% населения страны старше 12 лет. При этом, за последнюю неделю, там зарегистрировали в среднем около 500 новых случаев в день.

В Министерстве здравоохранения считают, что коронавирус в Дании больше не классифицируется как "социально критическое заболевание". Однако там отметили, что правительство может вернуть ограничения, в случае, если ситуация ухудшится.

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Напомним, что Норвегия и Финляндия разрешили въезд вакцинированным украинцам. С подробными условиями въезда в эти страны путешественникам следует ознакомиться на интерактивной карте МИД.