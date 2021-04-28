"Цунами" в стране: В Индии строят очаги для кремации в парках и на автостоянках

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В то же время в ВОЗ назвали причину COVID-вспышки в Индии

Крематории в столице Индии Дели строят импровизированные погребальные костры, потому что в городе не хватает места для кремации. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что в крематории Сарае Кале Хан построили не менее 27 новых очагов и еще десятки – в близлежащем парке. Чиновники также ищут дополнительное пространство возле русла городской реки Ямуна.

Крематорий Газипур в Восточном Дели поставил еще 20 очагов на автостоянке.

Кроме того, сообщается, что власти Дели вырубили деревья в городских парках для разжигания погребальных костров. Родственников умерших также попросили помочь с кремациями, складывая дрова и помогая в других ритуалах.

Персонал крематориев работает круглосуточно. Одно из официальных лиц сообщило газете Indian Express, что кремацию ждут от трех до четырех часов. На сжигание каждого тела уходит до шести часов.

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В то же время, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка COVID-19 в Индии была вызвана "идеальным штормом" массовых собраний, более заразными штаммами и низким уровнем вакцинации. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на официального представителя ВОЗ Тарика Яшаревича.

Один из вариантов коронавируса, циркулирующий в Индии – B1617 – считается более заразным. Однако Яшаревич предостерег от того, чтобы считать мутацию вируса единственной причиной волны в стране. По его словам, мера, которой мутации ответственны за рост количества заражений, неясна, поскольку есть и другие факторы – такие, как массовые собрания.

ВОЗ также заявила, что системе здравоохранения Индии наносили ненужное давление и люди, которые в панике направлялись в больницы, когда они могли вылечиться от COVID-19 дома – ведь лишь около 15% пациентов с COVID-19 нуждаются в госпитализации.

Ранее сообщалось, что в столице Индии, городе Нью-Дели, провели массовую кремацию лиц, умерших от коронавирусной болезни COVID-19.