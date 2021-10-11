COVID-вакцинация снижает риск смерти или госпитализации на 90%, - исследование

Вакцинированы в девять раз меньше подвержены риску госпитализации или смерти от коронавируса, чем не вакцинированные

Во Франции исследование при участии 22 миллионов человек в возрасте старше 50 лет показало, что COVID-вакцинация снижает риск смерти или госпитализации на 90%. Об этом сообщает The Guardian.

"Вакцинированы в девять раз меньше подвержены риску госпитализации или смерти от коронавируса, чем не вакцинированы", — подчеркнул эпидемиолог Махмуд Зурейк.

Отмечается, что исследование провела научная группа Epi-Phare, которую создала система здравоохранения Франции, ее национальный фонд медицинского страхования и медицинское агентство страны.

Исследователи сравнили 11 миллионов вакцинированных людей старше 50 с таким же количеством невакцинированных из той же возрастной группы в период с 27 декабря 2020 года, когда вакцинация началась во Франции, и до 20 июля этого года.

Отмечается, что ученые обнаружили снижение риска госпитализации более чем на 90% с 14-го дня после второй дозы и аналогичное снижение числа смертей от COVID-19.

По их словам, эффективность вакцин в борьбе с наиболее серьезными симптомами болезни не снизилась в течение пятимесячного периода исследования.

Результаты были одинаковыми независимо от того, вводили ли пациенту вакцины Pfizer, Moderna или AstraZeneca.

Вакцины Johnson & Johnson в этом перечне нет, поскольку исследователи считали, что не было достаточно пациентов или времени, чтобы должным образом изучить ее эффективность.

Подчеркивается, что у ученых был только месяц между появлением штамма "Дельта" во Франции и окончанием научной работы, но результаты показали, что вакцины снижали риск серьезных симптомов и смерти на 84% среди людей старше 75 лет и 92% среди людей 50-74 лет.

"Это очень короткий период, чтобы оценить реальное влияние вакцинации на этот вариант", — сказал Зурейк, добавив, что исследования влияния вакцин на "Дельту" еще продолжаются.

В отчете отмечается, что все проанализированные вакцины имеют высокую эффективность и очень влияют на сокращение количества случаев осложненного течения болезни среди людей в возрасте 50 лет и старше, которые живут сейчас во Франции.

В частности длительные исследования Epi-Phare позволят измерить эволюцию этой эффективности в течение более длительного периода и лучше установить влияние вакцин на штамм "Дельта".

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Напомним, ранее мы писали, что эффективность вакцины Pfizer / BioNTech против коронавируса в течение шести месяцев после второй дозы снижается примерно с 88% до 47%. Против штамма "Дельта" эффективность препарата составляет 93% и снижается до 53%.