COVID-штамм "Лямбда" более заразен и устойчив к иммунитету, - исследование
Этот вариант коронавируса может уклоняться от нейтрализующих антител
Штамм коронавируса "Лямбда", который распространяется в некоторых странах Южной Америки, обладает мутацией, что делает его более заразным и устойчивым к иммунитету. Об этом говорится в исследовании японских ученых, опубликованном на сайте bioRxiv.
Отмечается, что этот вариант COVID-19 может уклоняться от нейтрализующих антител.
Ученые отмечают, что штамм "Лямбда" пока недостаточно изучен.
Однако данные указывают на то, что он обладает двумя вирусологическими особенностями: "повышенной вирусной инерционности и проявлением резистентности к противовирусному иммунитету".
Напомним, о том, что известно о мутации COVID-штамма "Лямбда", которая опаснее варианта "Дельта", вы можете узнать в нашем обширном материале.
Как сообщалось ранее, эксперты Британской службы здравоохранения (PHE) зафиксировали в стране 16 случаев заражения новым штаммом коронавируса.
В ВОЗ заявили, что первый случай заражения штаммом B.1.621 был зарегистрирован в Колумбии в январе 2021 года.
С тех пор его зафиксировали в 26 разных странах и регионах, причем почти половина случаев приходится на Соединенные Штаты. Пока этот вариант готовится к дальнейшему мониторингу и не вызывает особой обеспокоенности.