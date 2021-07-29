COVID-штамм "Лямбда" более заразен и устойчив к иммунитету, - исследование

Этот вариант коронавируса может уклоняться от нейтрализующих антител

Штамм коронавируса "Лямбда", который распространяется в некоторых странах Южной Америки, обладает мутацией, что делает его более заразным и устойчивым к иммунитету. Об этом говорится в исследовании японских ученых, опубликованном на сайте bioRxiv .

Отмечается, что этот вариант COVID-19 может уклоняться от нейтрализующих антител.

Ученые отмечают, что штамм "Лямбда" пока недостаточно изучен.

Однако данные указывают на то, что он обладает двумя вирусологическими особенностями: "повышенной вирусной инерционности и проявлением резистентности к противовирусному иммунитету".

Напомним, о том, что известно о мутации COVID-штамма "Лямбда", которая опаснее варианта "Дельта", вы можете узнать в нашем обширном материале.

Как сообщалось ранее, эксперты Британской службы здравоохранения (PHE) зафиксировали в стране 16 случаев заражения новым штаммом коронавируса.

В ВОЗ заявили, что первый случай заражения штаммом B.1.621 был зарегистрирован в Колумбии в январе 2021 года.

С тех пор его зафиксировали в 26 разных странах и регионах, причем почти половина случаев приходится на Соединенные Штаты. Пока этот вариант готовится к дальнейшему мониторингу и не вызывает особой обеспокоенности.