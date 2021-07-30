COVID-штамм "Дельта" зафиксировали в 132 странах мира, - ВОЗ

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На территории Африки смертность от коронавируса стремительно увеличилась на 80%

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что штамм коронавируса "Дельта" зафиксирован в 132 странах. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Отмечается, что заболеваемость в большинстве регионах продолжает стремительно расти в течение последнего месяца.

По словам генерального директора организации Тедроса Гебреисуса, только за последние четыре недели штамм "Дельта" обнаружили на территориях 132 стран, а в пяти из шести регионов ВОЗ заболеваемость увеличилась на 80%, или же на 50%.

В течение этого же периода, на территории Африки смертность от коронавируса стремительно увеличилась на 80%.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что в будущем может появиться более опасен штамм коронавируса, чем "Дельта".

В организации отметили, что до конца 2021 года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего - минимум 70%.