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COVID-штамм "Дельта" зафиксировали в 111 странах мира, - ВОЗ

Фото из открытых источников

За последнюю неделю наблюдалось увеличение количества новых случаев коронавируса в мире на 10%

Опасный COVID-штамм "Дельта" зафиксирован по меньшей мере в 111 странах и территориях. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
 
Согласно документу, статистика отношении других штаммов коронавируса в мире на сегодня выглядит так:
  • вариант B.1.1.7, который происходит из Великобритании и который ВОЗ классифицирует как "Альфа", зафиксировали в 178 странах и территориях;
  • вариант "Бета" (B.1.351) из Южной Африки – в 123 странах и территориях;
  • вариант "Гамма" (P.1) из Бразилии – в 75.
 
Сообщается, что за последнюю неделю (5-11 июля) наблюдалось увеличение количества новых случаев коронавируса в мире на 10% по сравнению с предыдущей, что составляет 2 996 465.
 
Заболеваемость COVID-19 росла, в среднем ежедневно сообщалось о более 400 тыс. случаев по сравнению с 370 тыс. за предыдущую неделю.
 
Число смертей увеличилось на 3% и достигло 55 830 случаев.

Отмечается, что на этой неделе все регионы, за исключением Северной и Южной Америки, зафиксировали рост заболеваемости.

Отмечается, что регион Восточного Средиземноморья зафиксировал самый больший рост - 25%, за ним следует Европейский регион с увеличением на 20% по сравнению с предыдущей неделей.

В Африке выявлен самый меньший процент прироста заболеваемости с увеличением на 5%.

Однако в регионе зафиксировано 50% увеличение количества смертей по сравнению с предыдущей неделей.

Юго-Восточная Азия также зафиксировала значительное увеличение количества смертей, сообщая о росте на 26% по сравнению с предыдущей неделей.

В отличие от других, регионы Северной и Южной Америки заявили о снижении заболеваемости на 3% и уменьшении количества смертей на 11%.

Сообщается, что больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в Бразилии (333 030; уменьшение на 9% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Индии (291 789; уменьшение на 7%), Индонезии (243 119; увеличение на 44%), Великобритании (210 277; увеличение на 30%), Колумбии (174 320; уменьшение на 15%).

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Напомним, ранее эксперты предупредили о возможном ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине в конце июля, поскольку в Европе стремительно распространяется штамм коронавируса "Дельта". В свою очередь, в Центре общественного здоровья убеждены в том, что повышения уровня заболеваемости стоит ожидать осенью.

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