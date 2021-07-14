COVID-штамм "Дельта" зафиксировали в 111 странах мира, - ВОЗ

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За последнюю неделю наблюдалось увеличение количества новых случаев коронавируса в мире на 10%

Опасный COVID-штамм "Дельта" зафиксирован по меньшей мере в 111 странах и территориях. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно документу, статистика отношении других штаммов коронавируса в мире на сегодня выглядит так:

вариант B.1.1.7, который происходит из Великобритании и который ВОЗ классифицирует как "Альфа", зафиксировали в 178 странах и территориях;

вариант "Бета" (B.1.351) из Южной Африки – в 123 странах и территориях;

вариант "Гамма" (P.1) из Бразилии – в 75.

Сообщается, что за последнюю неделю (5-11 июля) наблюдалось увеличение количества новых случаев коронавируса в мире на 10% по сравнению с предыдущей, что составляет 2 996 465.

Заболеваемость COVID-19 росла, в среднем ежедневно сообщалось о более 400 тыс. случаев по сравнению с 370 тыс. за предыдущую неделю.

Число смертей увеличилось на 3% и достигло 55 830 случаев.