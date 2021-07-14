COVID-штамм "Дельта" зафиксировали в 111 странах мира, - ВОЗ
За последнюю неделю наблюдалось увеличение количества новых случаев коронавируса в мире на 10%
- вариант B.1.1.7, который происходит из Великобритании и который ВОЗ классифицирует как "Альфа", зафиксировали в 178 странах и территориях;
- вариант "Бета" (B.1.351) из Южной Африки – в 123 странах и территориях;
- вариант "Гамма" (P.1) из Бразилии – в 75.
Отмечается, что на этой неделе все регионы, за исключением Северной и Южной Америки, зафиксировали рост заболеваемости.
Отмечается, что регион Восточного Средиземноморья зафиксировал самый больший рост - 25%, за ним следует Европейский регион с увеличением на 20% по сравнению с предыдущей неделей.
В Африке выявлен самый меньший процент прироста заболеваемости с увеличением на 5%.
Однако в регионе зафиксировано 50% увеличение количества смертей по сравнению с предыдущей неделей.
Юго-Восточная Азия также зафиксировала значительное увеличение количества смертей, сообщая о росте на 26% по сравнению с предыдущей неделей.
В отличие от других, регионы Северной и Южной Америки заявили о снижении заболеваемости на 3% и уменьшении количества смертей на 11%.
Сообщается, что больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в Бразилии (333 030; уменьшение на 9% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Индии (291 789; уменьшение на 7%), Индонезии (243 119; увеличение на 44%), Великобритании (210 277; увеличение на 30%), Колумбии (174 320; уменьшение на 15%).
Напомним, ранее эксперты предупредили о возможном ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине в конце июля, поскольку в Европе стремительно распространяется штамм коронавируса "Дельта". В свою очередь, в Центре общественного здоровья убеждены в том, что повышения уровня заболеваемости стоит ожидать осенью.