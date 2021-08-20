CNBC: В Индии одобрили первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса

Ее эффективность оценивается в 66,6%

Экспертный комитет индийского регулятора в области лекарственных средств одобрил вакцину ZyCoV-D. Это первая в мире ДНК-вакцина от коронавируса. Об этом сообщает CNBC .

Отмечается, что вакцина ZyCoV-D, разработанная компанией Zydus Cadila, представляет собой вакцину на основе плазмидной ДНК, которая производит спаечный белок SARS-CoV-2 и вызывает иммунный ответ, опосредованный клеточным и гуморальным ветвями иммунной системы человека.

Прививаться препаратом нужно будет три раза.

Отмечается, что ее эффективность оценивается в 66,6%.

Новости по теме: Индия на грани коронавирусного апокалипсиса: Что происходит в стране и чего ждать миру

Напомним, ранее мы писали, что Индия приостановила экспорт лекарств, которые применяют при лечении коронавируса. Это произошло из-за увеличения на них спроса по всей стране.

Как сообщалось ранее, ученые объяснили, может ли вакцина от COVID-19 изменить человеческую ДНК. Вакцина не может изменить генетический код, потому что быстро выводится из организма, утверждают эксперты.

По словам специалистов, информационная РНК является нестабильной и не способна соединяться, а тем более вносить изменения в ДНК человека. Она живет в организме всего 72 часа и затем разлагается.