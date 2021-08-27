Число жертв взрыва на военных складах в Казахстане возросло до 12 человек

Взрывы на военной базе в Казахстане Sputnik Казахстан

Поиски пропавших продолжаются

Количество лиц, погибших в результате взрывов на военных складах в Жамбильской области Казахстана возросло до 12. Об этом сообщает Tengrinews.

Согласно сообщению, сегодня на месте взрывов нашли тела трех людей, которые занимались ликвидацией последствий взрывов. Сейчас устанавливают личности погибших.

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Известно, что в результате инцидента получили ранения и различные травмы около 50 сотрудников МЧС.

Как отмечается, всего в результате масштабных взрывов погибли 12 человек погибли, а еще 98 пострадали.

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Напомним, 26 августа в Жамбылской области Казахстана на территории воинской части вспыхнул масштабный пожар и раздаются взрывы.

В Минобороны страны заявили об эвакуации жителей из ближних населенных пунктов. Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога, были перекрыты.