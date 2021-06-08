Число жертв столкновения поездов в Пакистане возросло до 50 человек

Место столкновения экспрессов в Пакистане CBS News

В полиции предупреждают, что число погибших может увеличиться

В результате столкновения двух экспресс-поездов в Пакистане погиб по меньшей мере 51 человек, еще более сотни были травмированы. Об этом сообщает CBS News.

Согласно сообщению, инцидент произошел в районе Готки, на юге провинции Синд. На момент столкновения в поездах находились около 1100 пассажиров.

На месте работает тяжелая техника, которая разрезает некоторые вагоны. Через 15 часов после аварии спасатели разбирали обломки, ища тех, кто мог находиться в ловушке. Также на помощь направили военнослужащих, инженеров и вертолеты.

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Как отмечается, пассажиров с критическими ранениями доставили на вертолете в соседнюю больницу. В то же время правоохранители ожидают, что количество жертв может расти.

Сейчас инженеры и эксперты пытаются установить, что же стало причиной аварии. Известно, что отрезок дороги, где произошла трагедия, был старым и нуждался в замене.

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Напомним, утром в понедельник, 7 июня, на юге Пакистана столкнулись два экспресса. Сначала с колеи сошел один поезд, а тогда в него врезался другой.