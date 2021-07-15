Число жертв при наводнении на западе Германии приближается к 60
На данный момент известно о 58 погибших
Министр внутренних дел региона Рейнланд-Пфальц Роджер Левенц заявил, что число жертв в результате наводнения на западе Германии возросло на девять человек. Об этом Focus.
"Мы предполагаем, что пожарной бригаде удалось извлечь еще девять трупов, по крайней мере, таков отчет руководства технических операций", - заявил Левенц.
При этом десятки человек пострадали, еще десятки числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что над частью Германии прошел грозовой фронт, нанесший серьезный материальный ущерб и унесший жизнь по меньшей мере одного человека.