Число жертв при наводнении на западе Германии приближается к 60

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На данный момент известно о 58 погибших

Министр внутренних дел региона Рейнланд-Пфальц Роджер Левенц заявил, что число жертв в результате наводнения на западе Германии возросло на девять человек. Об этом Focus.

"Мы предполагаем, что пожарной бригаде удалось извлечь еще девять трупов, по крайней мере, таков отчет руководства технических операций", - заявил Левенц.

При этом десятки человек пострадали, еще десятки числятся пропавшими без вести.

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Ранее сообщалось, что над частью Германии прошел грозовой фронт, нанесший серьезный материальный ущерб и унесший жизнь по меньшей мере одного человека.