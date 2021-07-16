live
Новости » Мир Читати новину українською

Число жертв после наводнения в Германии возросло до 80 человек

Фото из открытых источников

В то же время, пропавшими без вести считаются 1,3 тысячи человек

Количество погибших в результате наводнений в немецких землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия возросло до по меньшей мере 80. Об этом сообщает Bild.

"По меньшей мере 30 человек погибли в Северном Рейне-Вестфалии и как минимум 50 - в Рейнланд-Пфальце. Есть опасения, что жертв будет больше", - рассказал представитель штаб-квартиры полиции Кобленца.

Как отмечается, больше всего пострадал курортный район Арвайлер, где погибли 19 человек.

По данным местных властей, по состоянию на вечер четверга, 15 июля, в общей сложности пропавшими считаются 1,3 тысячи человек. В полиции отметили, что за парализованного мобильная связь со многими людьми невозможно связаться, поэтому они ожидают прояснения ситуации после восстановления связи.

Новости по теме: В Германии и Бельгии в результате непогоды пропали без вести более 30 человек

анее сообщалось, что над частью Германии прошел грозовой фронт, нанесший серьезный материальный ущерб и унесший жизнь по меньшей мере одного человека. В земле Северный Рейн-Вестфалия ливни и грязевые потоки привели к затоплению улиц, подвалов домов. Вода в Рейне в районе Кельна поднялась до почти пяти с половиной метров и затопила набережные.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Новый руководитель МВД: Шмыгаль внес представление на Монастырского КМУ направил еще 400 млн грн на погашение задолженности по выплате зарплат шахтерам Кабмин повысил пенсии военнослужащим: Кому и на сколько За первые дни работы рынка земли зарегистрировано 332 договора, - Шмыгаль

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект