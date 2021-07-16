Число жертв после наводнения в Германии возросло до 80 человек
В то же время, пропавшими без вести считаются 1,3 тысячи человек
Количество погибших в результате наводнений в немецких землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия возросло до по меньшей мере 80. Об этом сообщает Bild.
"По меньшей мере 30 человек погибли в Северном Рейне-Вестфалии и как минимум 50 - в Рейнланд-Пфальце. Есть опасения, что жертв будет больше", - рассказал представитель штаб-квартиры полиции Кобленца.
Как отмечается, больше всего пострадал курортный район Арвайлер, где погибли 19 человек.
По данным местных властей, по состоянию на вечер четверга, 15 июля, в общей сложности пропавшими считаются 1,3 тысячи человек. В полиции отметили, что за парализованного мобильная связь со многими людьми невозможно связаться, поэтому они ожидают прояснения ситуации после восстановления связи.
анее сообщалось, что над частью Германии прошел грозовой фронт, нанесший серьезный материальный ущерб и унесший жизнь по меньшей мере одного человека. В земле Северный Рейн-Вестфалия ливни и грязевые потоки привели к затоплению улиц, подвалов домов. Вода в Рейне в районе Кельна поднялась до почти пяти с половиной метров и затопила набережные.