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Число жертв, погибших при обрушении в Майами, возросло до 78 человек

Обвал дома в Майами Фото из открытых источников

Сейчас спасатель сосредоточен на поиске тел

Число жертв обрушения многоэтажного дома в Майами продолжает расти, спасатели нашли под завалами тела 78 человек. Об этом сообщает CBS

Согласно сообщению, мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сегодня днем заявила, что спасатели изъяли еще 14 тел, таким образом общее количество жертв трагедии увеличилось до 78 человек.

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"Это шокирующее и страшное число, которое влияет на всех нас очень глубоко", - сказала мэр. Кроме этого, она уточнила, что из 78 подтвержденных жертв удалось идентифицировать 47. Об этих людях сообщили их ближайших родственников. Также 62 человека остаются пропавшими без вести.

Напомним, 12-этажный жилой дом Champlain Towers South, расположенный неподалеку от побережья, обрушился поздно ночью 24 июня.

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В разрушенной части дома, который был построен в 1981 году, по предварительным данным, находилось около 50 человек. Всего в здании было более 130 квартир.

В четверг, 8 июля, американские власти прекратили операцию по спасению людей, которые могли выжить после обрушения жилого дома в Майами.

 

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