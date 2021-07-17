Число жертв наводнения в Германии достигло 133 человек
Одним из наиболее пострадавших регионов остается город Эрфтштадт вблизи Кельна
В результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в Германии по последним данным погибли 133 человека. Об этом сообщает Bild.
Власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердили гибель 43 человек, на территории земли Рейнланд-Пфальц погибли 90 человек.
Одним из наиболее пострадавших регионов остается город Эрфтштадт вблизи Кельна, где ситуация резко ухудшилась в пятницу.
По словам представительницы местных властей Фрэнк Рок, вода пришла очень быстро, машины были под водой в течение десяти минут. Официальная представительница района сказала, что непонятно, все ли водители вовремя смогли оставить свои транспортные средства.
В районе Гайнсберг прорвало дамбу на реке Рур. По информации правительства Кельнского округа, спасатели начали эвакуацию района Офховен в Вассерберзі.
Степень ущерба, причиненного прорывом дамбы, пока не известна. Рур берет свое начало в Эйфеле и впадает в реку Маас близ Рурмонда в Нидерландах.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы из-за наводнений на западе страны.