Число жертв наводнения в Германии достигло 133 человек

Фото из открытых источников

Одним из наиболее пострадавших регионов остается город Эрфтштадт вблизи Кельна

В результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в Германии по последним данным погибли 133 человека. Об этом сообщает Bild.

Власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердили гибель 43 человек, на территории земли Рейнланд-Пфальц погибли 90 человек.

Одним из наиболее пострадавших регионов остается город Эрфтштадт вблизи Кельна, где ситуация резко ухудшилась в пятницу.

По словам представительницы местных властей Фрэнк Рок, вода пришла очень быстро, машины были под водой в течение десяти минут. Официальная представительница района сказала, что непонятно, все ли водители вовремя смогли оставить свои транспортные средства.

В районе Гайнсберг прорвало дамбу на реке Рур. По информации правительства Кельнского округа, спасатели начали эвакуацию района Офховен в Вассерберзі.

Степень ущерба, причиненного прорывом дамбы, пока не известна. Рур берет свое начало в Эйфеле и впадает в реку Маас близ Рурмонда в Нидерландах.

Новости по теме: Число жертв после наводнения в Германии возросло до 80 человек

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы из-за наводнений на западе страны.