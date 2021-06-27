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Число погибших при обрушении многоэтажки в Майами возросло до девяти

Обвал дома в Майами Фото из открытых источников

Пока не известна судьба почти 160 человек

В Майами этой ночью спасатели достали из-под завалов многоэтажного дома еще четыре тела, таким образом число жертв возросло до девяти. Об этом сообщает ABC.

Как отметила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин, помимо этих тел, из руин извлекли "дополнительные человеческие останки".  Известно, что одна из жертв умерла уже в больнице. 

Сейчас пропавшими без вести считают 156 человек. Официальная причина обвала до сих пор не была установлена. 

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"Нашим главным приоритетом по-прежнему являются поисково-спасательные операции и спасение всех, кого мы можем", - сказала мэр.

Она также уточнила, что процесс идентификации жертв сложный, именно поэтому будут применять ДНК-тестирование. Соответствующие образцы уже взяли у членов семей. 

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Напомним, в четверг, 24 июня, в пригороде американского Майами в городке Серфсайд произошел обвал части 12-этажного жилого дома Champlain Towers.

 

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