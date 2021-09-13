Чилийские ученые нашли останки одного из древнейших птерозавров

Реконструкция облика птерозавра UNIVERSIDAD DE CHILE

Поздний анализ позволил определить, что обнаруженный экземпляр был необычной летающей рептилией юрского периода

Чилийские ученые нашли первые в южном полушарии останки "крылатой ящерицы" юрского периода, известной как птерозавр. Находка была сделана во время экспедиции в город Серритос Байос, в пустыне Атакама. Об этом сообщает Universidad De Chile.

Отмечается, что поздний анализ позволил определить, что обнаруженный экземпляр был необыкновенной летающей рептилией юрского периода, точнее птерозавром из подсемейства Ramphorhynchinae.

Подчеркивается, что исследованием найденных останков, с "левой плечевой кости возможного заднего позвонка и двух фрагментов фаланги крыла", руководил ученый с палеонтологической сети Чилийского университета Джонатан Аларкон.

"Эти птерозавры имели размах крыльев, от кончика до кончика, до 1,8 или 2 метра. Наш экземпляр довольно крупный. Его можно сравнить с рамфоринхом, который является, возможно, крупнейшим членом этого семейства", — рассказал Аларкон.

По его словам, для этих загадочных крылатых драконов характерен очень длинный хвост со своеобразным концом в форме ромба. У них также были низкие головы, длинные морды и заостренные зубы.

Ученые утверждают, что основываясь на размерах остатков, особенно плечевой кости, которая выглядит очень развитой, а также на основании сравнений с другими образцами, найденные останки соответствуют взрослому птерозавру.

Отмечается, что это первый экземпляр подсемейства Rhamphorhynchinae, обнаруженный в Южном полушарии, на территориях бывшего мегаконтинента Гондвана.

"Юрские птерозавры уже были обнаружены в Южной Америке, но это первый обнаруженный в Чили.

Кроме того, он сохранен в трехмерном виде, что редко, поскольку птерозавры в основном сохраняются с раздробленными костями, учитывая то, что у них были очень тонкие кости, приспособленные для движения в воздухе", - отметил Аларкон.

Новости по теме: В Китае нашли окаменелость динозавра, который жил 200 миллионов лет назад

Напомним, ранее в Австралии ученые подтвердили открытие нового вида динозавров. Эксперты долго пытались классифицировать динозавра, но в конце концов поняли, что это совершенно новый вид, который ранее не был исследован.