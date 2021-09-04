Чили выразила претензию на 5000 квадратных километров шельфа в споре с Аргентиной

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Ранее Аргентина обвинила Чили в нарушении мирного договора 1984 года

В территориальном споре с Аргентиной Чили претендует на 5000 квадратных километров континентального шельфа между мысом Горн, материком и Южными Шетландскими островами в территориальном споре с Аргентиной. Об этом сообщил Reuters.

По словам президента Чили Себастьяна Пиньера, претензия является законной и две страны исторически "дублировали" претензии на 25 000 квадратных километров в этом районе.

Также он добавил, что "это явно соответствует международному праву". Чили и Аргентина должны решить это дублирование как "страны, которые действуют мудро и осмотрительно, с диалогом и договоренностями".

Как известно, на прошлой неделе Аргентина обвинила Чили в нарушении мирного договора 1984 года, который положил конец конфликту между военными администрациями обеих стран из-за островов.

Кроме того, страна заявила, что Чили не оспаривали претензии Буэнос-Айреса в режиме Конвенции ООН по морскому праву в 2009 году. Чили утверждала, что тогда это требование Аргентины "не имело исковой силы".

Сейчас Аргентина намерена добиваться вмешательства ООН.

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