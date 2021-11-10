Четвертая страна ЕС сохранила возможность въезда для украинцев
С 13 ноября кроме свидетельства о вакцинации для въезда в страну украинцам также необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест
Граждане Украины, получившие полный курс вакцинации против COVID-19, смогут въезжать в Нидерланды при наличии подтверждающих документов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Нидерланды также сохранили возможности путешествий для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации", - написал он.
Министр добавил, что с 13 ноября кроме свидетельства о вакцинации для въезда в Нидерланды украинцам также необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус.
Все условия въезда доступны на сайте Консульской службы Украины.
Как сообщалось ранее, Республика Хорватия и Эстония сохранили возможности въезда для украинцев, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19.