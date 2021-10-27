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Чешская полиция расследует, вовремя ли оказывали медпомощь Земану

Милош Земан. Фото EPA-EFE

Таким образом полиция реагирует на ряд сообщений, поступивших в прокуратуру за последние дни

Национальное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии (NCOZ) проверяет, не превысили ли свои полномочия люди из окружения президента ЧР Милоша Земана. Об этом пишет Respekt.

NCOZ начал расследование в отношении окружения президента в двух отдельных процессах: детективы выясняют, не совершили люди из окружения Земана "преступления неоказания помощи" в замке в Ланах, где президент долгое время находился в госпитализации, а также расследуют возможное подлог и присвоение полномочий", в частности, не была подделана подпись президента на документе о созыве новой Палаты депутатов 8 ноября.

"В обоих случаях потенциальным правонарушителям грозит два года лишения свободы", - говорится в материале.

Таким образом полиция реагирует на ряд сообщений, поступивших в прокуратуру за последние дни.

"Сейчас идет начальная фаза досудебного процесса, которая известна как скрининг. Целью расследования является выяснение и проверка фактов, которые могут свидетельствовать о совершении преступления", – подтвердил изданию Respekt и Aktuálně.cz, представитель прокуратуры Праги Алеш Цимбала.

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Ранее сообщалось, что полиция и Служба государственной безопасности и информации Чехии расследуют утечка секретной информации из администрации президента. Правоохранители подозревают, что "слить" секретную информацию мог кто-то из окружения президента Милоша Земана.

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