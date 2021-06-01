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"Черный грибок" зафиксировали в Ираке: Есть жертвы

Фото из открытых источников

В стране зарегистрировано четыре случая заражения "черной плесенью"

В Ираке подтвердили заражение мукормикозом, также известным как "черная плесень". От болезни умерли два человека. Об этом сообщает издание Rudaw.

По словам пресс-секретаря департамента здравоохранения Ирака Дхи-Кар Аммар Аль-Замили, первая жертва скончалась в городе Насирия. О том, что он заболел "черной плесенью", стало известно, когда выдавали свидетельство о смерти погибшего.

"Случаи появления черной плесени возникают в результате осложнений, вызванных заражением коронавирусом, из-за ослабления иммунитета", - заявил он.

Спикер Департамента также добавил, что в стране зарегистрировано еще четыре случая заражения "черной плесенью".

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Ранее сообщалось, что в Индии зафиксировано более 8800 случаев мукормикоза - это инфекция, вызываемая разнообразными видами грибков.

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