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Черногория изменила правила въезда: Как попасть в страну

Пляж в Черногории Фото из открытых источников

В страну будут впускать только полностью вакцинированных иностранцев

Изменились правила въезда в Черногории. Об этом говорится в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Как сообщает МИД, с 14 сентября въезд в страну разрешается при условии предоставления одного из следующих документов:

  • сертификат о полной вакцинации (завершена за 14 дней)
  • отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа) или положительный ПЦР-тест (за 14 дней и не позднее 180 дней)
  • отрицательный тест на антиген (за 48 часов)

Известно, что несовершеннолетние лица могут въезжать без каких-либо ограничений.

Кроме того, власти Черногории ввели ряд ограничений и внутри страны:

  • На свадьбу в банкетных залах или другие частные торжества могут собираться не более 100 человек, и у всех должен быть или сертификат о вакцинации, или ПЦР, или экспресс-тест, или справка о перенесенной болезни
  • Мероприятия на открытом воздухе не ограничены в количестве людей, но все гости и сотрудники должны иметь при себе антискользящие документы
  • То же самое правило распространяется на дискотеки, ТРЦ и ночные клубы

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Как сообщалось ранее, Норвегия и Финляндия разрешили въезд вакцинированным украинцам. С подробными условиями въезда в эти страны путешественникам следует ознакомиться на интерактивной карте МИД.

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