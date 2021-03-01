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Чехия захотела применять "Спутник V" без разрешения от ЕС

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" AFP

Власти Чехии захотели применять российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", не дожидаясь разрешения от регулятора Евросоюза, сообщает Reuters.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Андрей Бабиш. Такой же позиции придерживается и президент Милош Земан.

Готовность применять российский препарат для вакцинации населения связана с возросшими в последнее время темпами распространения коронавируса.

Ранее Бабиш заявлял, что власти не будут использовать "Спутник V" до того, как он пройдет процедуру регистрации в ЕС. Соответствующая заявка в европейский регулятор EMA была подана Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) в феврале.

28 февраля Земан попросил российского президента Владимира Путина направить в Чехию партию "Спутника V". По его словам, Москва уже дала согласие.

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