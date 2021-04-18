Чехия высылает 18 российских дипломатов: В РФ считают это попыткой угодить США

МИД России Фото из открытых источников

Российских дипломатов обвинили в работе на спецслужбы

Министерство иностранных дел России выразило Чехии протест в связи с решением выслать из страны 18 российских дипломатов. В частности, там назвали это "фокусами" и предупредили о последствиях, подчеркнув, что решение Праги является попыткой угодить Соединенным Штатам Америки. Об этом говорится в заявлении российского ведомства.

"Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, совершенных Чехией в последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти в этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", — сказано в сообщении МИД.

Как известно, накануне Министерство иностранных дел Чехии объявило о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых обвинили в работе на российские спецслужбы. Кроме того, страна объявила в розыск двух работников российской разведки.

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В МИД Чехии сообщили, что 18 российских дипломатов идентифицировали как сотрудников российских спецслужб — Главного разведывательного управления (ГРУ) и Службы внешней разведки России. Им дали 48 часов, чтобы покинуть территорию Чехии. Глава МИД уже проинформировал об этом посла России, его вызвали в чешское ведомство.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции заявил, что ГРУ России может быть причастным к масштабным взрывов боеприпасов на складе в Врбетице в октябре и декабре 2014 года. Тогда погибли два человека, а ущерб от взрывов оценивается в несколько миллионов крон.

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Напомним, несколькими днями ранее в Белом доме официально объявили, что вводят новые санкции против российских компаний и лиц, а также высылают из США 10 дипломатов. Министерство финансов США опубликовало три отдельные новости о введении санкций. Они касаются кибератак на американские учреждения, оккупации Крыма и вмешательства в выборы в США. В МИД России это назвали "ухудшения двусторонних отношений" и пригрозили расплатой.