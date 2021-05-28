Чехия открывает границы для туристов: Кому и при каких условиях разрешат въезд
Желающие попасть в страну должны быть привитыми от коронавируса хотя бы одной дозой вакцины
Чехия намерена открыть свои границы для туристов из ряда стран. Произойдет это уже с 31 мая, однако есть определенные обязательные условия въезда. Об этом заявил министр здравоохранения Адам Войтех после заседания правительства, передает novinky.cz.
В частности, по его словам, путешествовать в страну смогут граждане Венгрии, Германии, Польши, Австрии, Словакии, Словении и Хорватии после прививки хотя бы одной дозой вакцины против коронавируса.
При этом министр подчеркнул, что речь об открытии стандартного туризма. Сертификаты для путешествующих из названных стран также будут признаны. Они могут понадобиться для посещения определенных заведений, открытых в Чехии, пояснил Войтех.
В свою очередь позже министр иностранных дел Якуб Кулханек в Twitter сообщил, что привитые люди из Израиля, Австралии, Таиланда, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи также смогут посещать Чехию и пользоваться услугами сферы туризма и обслуживания.
Условия прибытия в Чехию регулируются так называемой картой путешественника, обновление которой должно выдать сегодня Министерство здравоохранения страны.
Напомним, в Чехии с 17 мая началось постепенное ослабление карантинных ограничений, которые были введены из-за резкого увеличения количества COVID-больных. А с июня в стране планируют делать COVID-прививка всем желающим. Единственное требование - человек должен достичь 16-летнего возраста.