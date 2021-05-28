Чехия открывает границы для туристов: Кому и при каких условиях разрешат въезд

Желающие попасть в страну должны быть привитыми от коронавируса хотя бы одной дозой вакцины

В частности, по его словам, путешествовать в страну смогут граждане Венгрии, Германии, Польши, Австрии, Словакии, Словении и Хорватии после прививки хотя бы одной дозой вакцины против коронавируса.

Чехия намерена открыть свои границы для туристов из ряда стран. Произойдет это уже с 31 мая, однако есть определенные обязательные условия въезда. Об этом заявил министр здравоохранения Адам Войтех после заседания правительства, передает novinky.cz .

При этом министр подчеркнул, что речь об открытии стандартного туризма. Сертификаты для путешествующих из названных стран также будут признаны. Они могут понадобиться для посещения определенных заведений, открытых в Чехии, пояснил Войтех.

В свою очередь позже министр иностранных дел Якуб Кулханек в Twitter сообщил, что привитые люди из Израиля, Австралии, Таиланда, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи также смогут посещать Чехию и пользоваться услугами сферы туризма и обслуживания.

Условия прибытия в Чехию регулируются так называемой картой путешественника, обновление которой должно выдать сегодня Министерство здравоохранения страны.

Напомним, в Чехии с 17 мая началось постепенное ослабление карантинных ограничений, которые были введены из-за резкого увеличения количества COVID-больных. А с июня в стране планируют делать COVID-прививка всем желающим. Единственное требование - человек должен достичь 16-летнего возраста.