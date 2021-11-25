Чехия на месяц возвращает чрезвычайное положение

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Чрезвычайное положение начнет действовать с полуночи в ночь на пятницу и будет действовать в течение 30 дней

Чехия вновь вводит чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Об ответных мерах объявило правительство, сообщает Ceske Noviny.

Как заявил и. о. премьера Андрей Бабиш, чрезвычайное положение начнет действовать с полуночи в ночь на пятницу и будет действовать в течение 30 дней.

Во вторник кабмин согласился с региональными руководителями, что чрезвычайной ситуации пока нет. Однако некоторые общие меры против эпидемии, о которых сегодня также ведет переговоры правительство, были бы невозможными без чрезвычайного положения.

В связи с коронавирусом чрезвычайное положение впервые было объявлено 12 марта прошлого года и во второй раз – 5 октября прошлого года. Во втором случае, после нескольких продолжений, он действовал до 11 апреля.

Согласно закону о безопасности Чешской Республики, правительство должно немедленно сообщить о введении чрезвычайного положения Палату депутатов, которая может отменить объявление.

Количество новых случаев коронавируса в Чехии резко возросло с начала ноября. Почти 26 000 случаев во вторник стали наибольшим ежедневным количеством случаев за время пандемии.

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Ранее сообщалось, что канцлер Австралии Александер Шалленберг объявил о введении локдауну с 15 ноября для тех, кто не сделал прививки от коронавируса.