Чехия исключает новый локдаун в случае очередной волны COVID-19

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Также есть надежда на то, что соотношение между количеством больных и тяжелых больных будет более благоприятной

Правительство Чехии прогнозирует очередную волну COVID-19, но общенациональный локдаун вводить не будет. Об этом сообщает IDNES.

Как заявил министр здравоохранения Адам Войтех, статистика заболеваемости говорит о начале новой волны эпидемии. При этом госпитализаций существенно меньше, чем было в предыдущих волнах.

"Мы сейчас лучше готовы, локдауна не будет", – отметил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

По его словам, на сегодня самой большой проблемой в Чехии является то, что около 400 000 человек старше 60 лет не вакцинировались от COVID-19.

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Ранее народный депутат, глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что говорить об усилении в Украине противоэпидемических мер в борьбе с распространением коронавирусной болезни рано.