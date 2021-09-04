Часть полицейских причастных к смерти украинца в Польше уже наказана, - МВД Польши

Инцидент расследуется по факту превышения служебных полномочий полицией

В Министерстве внутренних дел Польши рассказали о расследовании обстоятельств смерти гражданина Украины после задержания полицейскими. Часть из них уже якобы наказали, передает "Польское радио" .

"Сейчас расследуются два инцидента по факту превышения служебных полномочий полицией. В результате действий полицейских во Вроцлаве скончался 25-летний гражданин Украины, а в Любине - 34-летний поляк.

Уже есть реакция. В Любине началось прокурорское следствие, и я убежден, что оно поможет выяснить это дело. Там есть разные свидетельства. Если говорить о ситуации с вытрезвителем, то часть полицейских уже наказана", - сообщил вице-министр МВД Мацей Вонсик.

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Ранее сообщалось, что в польском Вроцлаве после задержания полицией скончался 25-летний украинец. Польские правоохранители после задержания применили к мужчине неадекватную по ситуации физическую силу.

Как известно, вечером 30 июля уроженец Немирова возвращался домой в городском автобусе, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Водитель автобуса, который заметил неадекватное поведение мужчины (тот якобы бил головой в окно автобуса) высадил украинца из транспортного средства на одной из остановок и вызвал спасателей, а те впоследствии - полицию.

После инцидента полицейские свидетельствовали, что украинец был очень агрессивным и оказывал физическое сопротивление и кусался, видеомониторинг после перевозки парня в центр для нетрезвых лиц этого не показал.