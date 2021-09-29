Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды: Уже пересекли отметку 1050 долларов

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Вчера на торгах был достигнут прошлый максимум в 1040 долларов

Цена на газ в Европе в ходе торговой сессии обновила рекордный максимум, превысив отметку в 1050 долларов за тысячу кубометров. Об этом говорилось в данных Лондонской биржи ICE.

Как отмечается, стоимость газа на европейском хабе TTF в начале торгов составляла около 955 долларов, но в течение сессии достигла рекордных 1064 долларов за тысячу кубометров.

Также прошлый максимум был достигнут на торгах вчера - более 1040 долларов за тысячу кубометров.

Европейские тарифы на газ резко выросли в последние недели на фоне низких запасов в подземных хранилищах Европы и сокращения поставок из России.

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Напомним, что 16 сентября цена газа на хабе TTF в Нидерландах упала на 10% до 780 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость октябрьского фьючерса на бирже ICE Futures снизилась после того, как накануне она поднялась до рекордных 960 долларов за тысячу кубометров.

Однако, вчера цена на газ на фьючерсном рынке Европы установила рекордную отметку. Впервые в истории она превысила 1 тысячу долларов за тысячу кубометров.

В то же время общий рост цены газа с начала дня превысил 11%.