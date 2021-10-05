Цена на газ в Европе установила очередной рекорд: Уже пересекла отметку 1200 долларов

Стоимость листопадного фьючерса на хабе TTF показала максимум в 1228,8 доллара

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы установила очередной рекорд. Впервые за всю историю она превысила 1200 долларов за тысячу кубов. Об этом говорилось в данных Лондонской биржи ICE.

Как отмечается, в ходе торгов стоимость листопадного фьючерса на хабе TTF в Нидерландах, буквально через несколько минут после открытия сегодняшних торгов превысила рекордные 1200 долларов за тысячу кубометров, показав максимум в 1228,8 доллара.

Так, цены фьючерсов на газ опускались на 70 долларов - до 1124 долларов за тысячу кубометров.

Позже на торгах прошла коррекция и снижение котировок замедлилось до 40 долларов и уже вечером стоимость фьючерса составляла 1160 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, что ранее стоимость газа в Европе продолжила расти 30 сентября она приблизилась к 1100 долларов за тысячу кубометров.

Таким образом, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1100 за тысячу кубометров или €91,005 за МВт·ч. С начала дня котировки выросли почти на 5%.