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Цена на газ в Европе установила очередной рекорд: Превышена отметка 1400 долларов

pixabay.com

Цена фьючерса выросла до более 1450 долл. за 1000 кубов газа

Вечером 5 октября цена на газ в Европе побила очередной рекорд.  Впервые в истории стоимость фьючерса выросла до более 1450 долл. за 1000 куб. м газа. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

По данным торгов, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах во время торгов достигла 1456 долл. за 1000 куб. м, или 121,5 евро за МВт/ч (учитывая текущий обменный курс евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

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Напомним, ранее мы писали, что цена на газ на фьючерсном рынке Европы установила очередной рекорд. Впервые она превысила рекордные 1200 долларов за тысячу кубометров, показав максимум в 1228,8 доллара.

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