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Цена на газ в Европе снова превысила 1200 долларов

pixabay.com

Последний раз газ торговался на этом уровне на прошлой неделе

Биржевая цена на газ в Европе снова превысила отметку 1200 долларов за тысячу кубометров. Об этом говорится в данных Лондонской биржи ICE.

В частности, по состоянию на 09: 40 по киевскому времени цена газ достигла 1225 за тысячу кубометров.

Напомним, исторический рекорд биржевые цены на газ в Европе установили 6 октября, когда тысячу кубометров продавали более чем за 1900 долларов, но в тот же день цены скорректировались и стоимость газа снизилась на 600 долларов.

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Как сообщалось ранее, вечером 5 октября цена на газ в Европе побила очередной рекорд.  Впервые в истории стоимость фьючерса выросла до более 1450 долл. за 1000 куб. м газа.

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