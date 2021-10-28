Цена газа в Европе резко упала до 1000 долларов

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На открытии торгов цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 9%

Стоимость газа в Европе на торгах в четверг, 28 октября, опустилась ниже 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. Об этом говорится в данных биржи ICE.

Так, на открытии торгов цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 9% до 942 долларов за тысячу кубометров.

При этом накануне торги закончились на уровне 1060 долларов за тысячу кубометров.

По данным аналитиков, цены снижаются после заявления Газпрома об увеличении закачки газа в европейские хранилища в ноябре.

Напомним, исторический рекорд биржевые цены на газ в Европе установили 6 октября, когда тысячу кубометров продавали более чем за 1900 долларов, но в тот же день цены скорректировались и стоимость газа снизилась на 600 долларов.

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Как сообщалось ранее, 14 октября, биржевая цена на газ в Европе превысила отметку 1200 долларов за тысячу кубометров.