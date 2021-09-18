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CDC: Moderna защищает от госпитализации лучше других СOVID-вакцин

Вакцина от коронавируса компании Moderna Фото из открытых источников

В исследовании приняли участие более 3600 взрослых. Большинство участников (64%) - были вакцинированные

Исследования центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США показало, что препарат компании Moderna является наиболее эффективным от госпитализации при COVID-19 среди других вакцин. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что эффективность вакцины Moderna от госпитализации составила 93%, в то время, как эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson составила 88% и 71%, соответственно.

"Хотя эти реальные данные свидетельствуют об определенном распределении уровней защиты в зависимости от вакцины, все одобрены или разрешены FDA вакцины от COVID-19 обеспечивают существенную защиту от госпитализации с COVID-19", - говорится в отчете CDC.

Подчеркивается, что в исследовании приняли участие более 3600 взрослых, которые были госпитализированы в 21 больницу в США в 18 штатах в период с 11 марта по 15 августа.

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Из них 1 682 человека получили положительные результаты теста на COVID-19, остальные считались контрольной группой.

Взрослые с ослабленным иммунитетом в исследование не включались.

В частности большинство участников (64%) - были вакцинированные.

Почти 13% были полностью привиты вакциной Moderna, 20% были полностью привиты вакциной Pfizer и 3,1% были полностью привиты вакциной Johnson & Johnson.

Эффективность вакцины среди получателей Moderna достигла 93% в период от 14 до 120 дней после второй дозы и немного снизилась до 92% примерно через четыре месяца.

Однако исследователи зафиксировали более значительное снижение эффективности среди реципиентов Pfizer, что способствовало снижению общей эффективности вакцины.

Подчеркивается, что эффективность прививок Pfizer составила 91% в период от 14 до 120 дней после второй прививки и только 77% после 120 дней.

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Напомним, ранее фармацевтическая компания Moderna сообщила о разработке единой вакцины против COVID-19 с экспериментальной прививкой от гриппа. Новый препарат можно будет использовать для бустерной дозы.

 

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