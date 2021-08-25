Бывшего премьер-министра Кыргызстана взяли под стражу за коррупцию

Темир Сариев. Фото: rbc.ua

Он покрывал экологические убытки от работ золотого рудника Кумтор

Бывшего премьер-министра Кыргызстана Темира Сариева взяли под стражу до суда по обвинению в коррупции во время разработки проекта золотого рудника Кумтор. Об этом сообщило "Радио Свобода".

Как отмечается, суд отклонил ходатайство защиты о переводе под домашний арест, что вызвало возмущение у сторонников бывшего премьер-министра.

Известно, что 58-летний Сариев, который был министром экономики с 2011 по 2015 и премьер-министром в 2015-2016 годах, был арестован в начале августа и обвинен в пособничестве канадской компании Centerra Gold Company, оператору рудника Кумтор, в вопросе покрытия экологического ущерба от работ.

Также, на прошлой неделе, еще одного бывшего премьер-министра Мухаммедкалия Абылгазиева, которого также обвинили в коррупции по этому делу, освободили из-под стражи до суда при условии, что он не покинет страну.

"Кумтор сейчас является предметом непрерывной борьбы за контроль между государством и Centerra Gold", - отметило издание.

В этом году правительство Кыргызстана временно взяло под свой контроль то, что президент Садыров Жапаров назвал необходимым шагом для устранения нарушений в сферах окружающей среды и безопасности.

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В ответ на это, Centerra Gold назвала действия Кыргызстана "неправомерными и незаконными". В мае канадская фирма заявила, что "инициировала обязательный арбитраж для обеспечения соблюдения своих прав по давним инвестиционным соглашениям с правительством".

Кроме этого, несколько бывших высокопоставленных чиновников были арестованы в рамках этого дела в последние месяцы, в том числе бывший премьер-министр Омурбек Бабанов, которого освободили из-под стражи в прошлом месяце и разрешили выехать за границу для лечения неустановленного заболевания. Вице-премьер Таирбек Сарпашев до сих пор находится под стражей.

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Как сообщалось ранее, бывшие президенты Кыргызстана Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были объявлены в международный розыск. Их подозревают в коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор.