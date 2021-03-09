Букингемский дворец сделал первое заявление после интервью принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл Associated Press

Во дворце отметили, что Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи

Букингемский дворец впервые отреагировал и сделал официальное заявление относительно интервью герцога и герцогини Сассекских принца Гарри и Меган Маркл, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом говорится в пресс-релизе.

"Вся семья с сожалением узнала о том, насколько непростыми были последние несколько лет для Гарри и Меган. Затронутые темы, особенно вопросы расизма, вызывают озабоченность", - говорится в заявлении.

Новости по теме: Букмекеры сделали ставки, как Меган Маркл и принц Гарри назовут второго ребенка

В то же время в Букингемском дворце отметили, что "некоторые воспоминания могут отличаться", но они вызывают беспокойство и будут "рассматриваться семьей в частном порядке".

Напомним, недавно принц Гарри и его жена Меган Маркл дали откровенное интервью Опре Уинфри, в котором супруги рассказали о расизме, психическом состоянии, мыслях о самоубийстве, отношении СМИ и других членов королевской семьи.

После этого в Букингемском дворце созвали срочное совещание по поводу интервью, в котором прозвучали критические высказывания в адрес членов королевской семьи.