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Букингемский дворец сделал первое заявление после интервью принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл Associated Press

Во дворце отметили, что Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи

Букингемский дворец впервые отреагировал и сделал официальное заявление относительно интервью герцога и герцогини Сассекских принца Гарри и Меган Маркл, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом говорится в пресс-релизе

"Вся семья с сожалением узнала о том, насколько непростыми были последние несколько лет для Гарри и Меган. Затронутые темы, особенно вопросы расизма, вызывают озабоченность", - говорится в заявлении.

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В то же время в Букингемском дворце отметили, что "некоторые воспоминания могут отличаться", но они вызывают беспокойство и будут "рассматриваться семьей в частном порядке". 

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Напомним, недавно принц Гарри и его жена Меган Маркл дали откровенное интервью Опре Уинфри, в котором супруги рассказали о расизме, психическом состоянии, мыслях о самоубийстве, отношении СМИ и других членов королевской семьи.

После этого в Букингемском дворце созвали срочное совещание по поводу интервью, в котором прозвучали критические высказывания в адрес членов королевской семьи.  

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