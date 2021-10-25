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Будут следить за Украиной: В России отреагировали на заявление Арестовича о ракетах

Фото из открытых источников

Разработки базируются на устаревшей советской технологии

В России заявили, что угрозы направить украинские ракеты на Москву вызывают улыбку, но будут следить за ракетной программой. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на руководителя делегации РФ в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.

"Серьезно относиться к этим заявлениям, наверное, не нужно. К этим словам надо относиться с улыбкой. Человек это несерьезный, но готовится ко всем возможным неожиданным разворотам", - отметил он.

По словам Гаврилова, украинские ракетные разработки базируются на советских, которые устарели и "не дотянут до Москвы".

Однако, он не исключает, что в создании ракет Украине может помочь Запад.

Однако, руководитель делегации РФ уверен, что попытки создания Украиной ракетных систем закончатся провалом.

"Бояться, конечно, можно, готовиться к этому нужно. Но, судя по опыту Украины последних 10, может быть, еще больше лет, все попытки что-либо сделать на основе советских разработок приводят к пародии на изделия. В связи с этим я думаю, что попытки создания всех этих Сапсанов, конечно, нужно отслеживать, но они все закончатся, скорее всего, пшиком... но готовиться, работать должны все ведомства, смотреть внимательно за развитием событий и дать достойный ответ, когда понадобится", - подчеркнул он.

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Как сообщалось ранее, внештатный советник главы Офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович пригрозил России украинскими ракетами, которые будут направлены на Москву в ближайшее время.

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