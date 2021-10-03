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Брюссель продолжит требование предъявлять COVID-билеты до лета 2022 года

Фото из открытых источников

После утверждения проекта постановления в брюссельском парламенте COVID-билеты позволят использовать в различных секторах начиная с 15 октября

Правительство Брюсселя одобрило проект постановления о продлении использования COVID-билетов. Теперь они могут использоваться до 30 июня 2022 года. Об этом сообщает Bruzz.

Отмечается, что после утверждения проекта постановления в брюссельском парламенте COVID-билеты позволят использовать в различных секторах начиная с 15 октября.

Подчеркивается, что текст проекта будет обнародован со следующей недели.

В связи с низким уровнем вакцинации в Брюссельском регионе правительство Брюсселя хочет использовать COVID-билеты в ряде секторов теперь, когда большинство мер по борьбе с коронавирусом отменены.

Отмечается, что они будут применяться в гостиничном бизнесе и общественном питании, танцевальных залах и клубах, спортивных клубах, фитнес-центрах, на ярмарках, в секторе культуры, отдыха и праздников, в учреждениях интернатного типа для уязвимых лиц, а также на мероприятиях на 50 и более человек, проводимые внутри помещений, или на мероприятиях на 200 человек, что проводятся на открытом воздухе.

Как известно, COVID-билеты безопасности содержат информацию о вакцинации, приобретенном иммунитете или о результатах тестов на COVID-19.

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Напомним, ранее мы писали, что Генеральный директор и сооснователь немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин заявил, что пока необходимости в производстве новых вакцин от коронавируса нет. Однако новые препараты от COVID-19 могут понадобиться миру в 2022 году.

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