Британский рок-певец Оззи Осборн заявил, что дьявол защищает его от COVID-19

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Заявление артиста, скорее, шуточное

Британский рок-певец, музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн заявил, что сатана защищает его от коронавируса. Об этом он сообщил журналу Metal Hammer.

По его словам, дьявол бережет его во время пандемии, даже когда близкие члены семьи заболели COVID-19.

"У моей жены был вирус, у моей дочки был вирус, а я им так и не заразился. В служении дьяволу есть свои плюсы", - сказал Осборн.

При этом издание отмечает, что заявление артиста, скорее, шуточное.

Осборн также рассказал, что он сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем.

"Последние два года я был в ужасном состоянии. Я борюсь с этим проклятым переломом шеи, похоже, мне нужна еще одна операция. Я сейчас на физиотерапии", - среди прочего признавался певец журналистам.

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Напомним, ранее мы писали, что Оззи Осборн рассказал о неизлечимой болезни.