Британский истребитель F-35 упал в Средиземное море

Это первый случай, когда британский F-35 разбился, хотя ранее авиакатастрофы уже случались с американскими истребителями этого типа

Отмечается, что самолет упал около 10:00 над международными водами. После катапультирования пилот был эвакуирован британским авианосцем HMS Queen Elizabeth.

"Мы рады сообщить, что пилот находится в безопасности и уже вернулся на борт авианосца", - подчеркнул министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он добавил, что сейчас в ведомстве расследуют инцидент и его причины.

Подчеркивается, что расследование, скорее всего, будет фокусироваться на технических неисправностях или на человеческом факторе, поскольку в инциденте, по словам министра обороны, не был задействован ни один другой самолет.

По словам Уоллеса, сейчас плановые и учебные вылеты с борта авианосца продолжаются несмотря на падение истребителя. На авианосце HMS Queen Elizabeth размещены 8 британских и 10 американских самолетов.

Сообщается, что это первый случай, когда британский F-35 разбился, хотя ранее авиакатастрофы уже случались с американскими истребителями этого типа.

Как пишет СМИ, F-35 оборудован сверхсовременными технологиями, а стоимость каждого такого самолета составляет 100 миллионов фунтов.

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Напомним, ранее мы писали, что в Хабаровском крае РФ во время учебного полета разбился истребитель Су-35 предварительно установлено, что самолет упал в Охотское море.