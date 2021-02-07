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Британские медики предупредили об опасности лечения коронавируса антителами

Ученые предупредили о мутации вируса

 Иллюстративное фото

Переливание плазмы пациентов, переболевших COVID-19, может быть опасным для людей со слабым иммунитетом

Медики из Кембриджского университета в Великобритании заявили, что переливание плазмы пациентам с ослабленной иммунной системой для лечения COVID-19 может спровоцировать мутации самого вируса. Об этом сообщает Bloomberg.

В ходе исследования ученые в течение 102 дней наблюдали тем, как протекает коронавирус у пациента, которому перелили плазму с антителами от доноров, которые уже переболели. Однако, пациент, чей иммунитет был ослаблен перенесенным ранее онкологическим заболеванием, умер.

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По словам профессора микробиологии из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта, плазма с антителами может заставить COVID-19 мутировать. То есть, если вирус имеет возможность оставаться в организме человека в течение длительного периода и размножаться, он учится бороться с иммунной системой. 

В результате было установлено, что у пациента не развился новый тип коронавируса, однако он мог негативно повлиять на иммунитет. Поэтому ученые отметили, что плазму крови людей, переболевших COVID-19, следует с осторожностью применять при лечении пациентов со слабым иммунитетом.

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Напомним, недавно министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил о закупке 200 тысяч доз экспериментального препарата от коронавирусной болезни COVID-19 на основе антител.

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