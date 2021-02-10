Британия заявляет о фиксации новых штаммов коронавируса

Фото из открытых источников

В Бристоле подтвердили 14 случаев нового штамма

В Великобритании подтвердили еще два новых штамма коронавирусной инфекции, один из которых может оказаться более заразным. Об этом пишет Sky News.

В частности, специалисты обнаружили один из новых штаммов в Бристоле и отметили, что он "вызывает беспокойство". Эксперты считают, что он может оказаться более заразным, а имеющиеся вакцины могут быть не такими эффективными против него.

Всего в городе подтвердили 14 случаев этого штамма, еще 4 - в Манчестере и 3 - в разных уголках страны.

Вторую мутацию вируса зафиксировали в Ливерпуле.

Новости по теме: Новые штаммы коронавируса расширили географию распространения, - ВОЗ

Напомним, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавирус, который впервые появился в Великобритании в декабре прошлого года является более смертоносным, чем его разновидности были известны ранее.

Вместе с тем группа исследователей из Оксфордского университета отметили, что они разработают вакцину против новых штаммов коронавируса появились в Великобритании и других странах.

Позже заместитель министра здравоохранения Великобритании Надим Захави заявил, что сейчас в мире существует около четырех тысяч вариантов коронавирусной инфекции.