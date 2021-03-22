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Британия в течение 10 лет планирует увеличить военное присутствие в Черном море

Фото из открытых источников

Кроме этого, страна хочет сдерживать влияние России

Великобритания в течение следующего десятилетия хочет усилить военное влияние в водах Черного моря. Об этом говорится в Комплексном обзоре оборонной и внутренней политики страны до 2030 года. 

Согласно документу, Россию признали страной, несущей наибольшую опасность для благополучия страны. Рядом с ней в список неблагонадежных государств в Великобритании отнесли Иран и Южную Корею. 

"Мы будем придерживаться международных норм и правил и привлекать Россию к ответственности за их нарушение, сотрудничая с международными партнерами - как после атаки в Солсбери. Мы также будем поддерживать другие страны Восточной Европы и более широкого региона для развития их устойчивости к угрозам, включая Украину, где мы продолжим помогать с развитием способностей ее Вооруженных сил", - говорится в документе. 

Кроме этого, согласно Стратегии модернизации оборонных сил Британии, страна готова активизироваться в Черном море и на Балтике. 

"Мы расширим наше присутствие в черноморском регионе, на Крайнем Севере, на Балтике и в Западных Балканах, где мы реализуем новую региональную инициативу по подготовке войск союзников). Присутствие будет построено в рамках многосторонних групп", - говорится в документе. 

Также Великобритания планирует совместно со странами НАТО давать достойный ответ на угрозы со стороны других государств. 

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Напомним, что в Черное море состоялись военные учения "Посейдон 21". В них приняло участие 700 солдат из шести стран НАТО. 

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