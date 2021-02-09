Британия ужесточает правила въезда в страну из-за новых штаммов коронавируса

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Путешественники должны трижды сдать тест на COVID-19

Великобритания ужесточает правила въезда на территорию страны для иностранных граждан. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, туристы будут обязаны сдавать сразу три ПЦР-теста на коронавирус. В частности, первый из них путешественник делает в своей стране. Других два - уже в Британии.

При этом добавляется, что иностранные граждане должны сделать тестирование на 2-ой и 8-ой день самоизоляции.

Кроме этого, можно не ждать определенной даты, а сдать ПЦР-тест на пятый день. Однако, в таком случае общее количество анализов будет достигать четырех.

Также, если все-таки человек получил положительный результат, то он должен отбыть самоизоляцию в течение 10 дней с момента сдачи тестирования.

Нововведения в стране будут действовать с 15 февраля.

Напомним, что в декабре прошлого года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавирус B.1.1.7 или VOC 202012/01. Он является более смертоносным и опасным для человека. Страна в свою очередь всячески пытается способствовать его прекращению, прибегая к различным ограничениям.