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Великобритания разрешит въезд привитым CoronaVac: Вакцину используют в Украине

Лондон Фото из открытых источников

Разрешение вступит в силу с 04:00 понедельника, 22 ноября

Великобритания расширит перечень вакцин, которые признаются для посещения страны туристами из других стран. Об этом говорится в заявлении британского правительства.

"С 04:00 понедельника, 22 ноября, правительство признает вакцины из списка Всемирной организации здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях. В результате Sinovac (CoronaVac), Sinopharm Beijing и Covaxin будут добавлены в наш список одобренных вакцин для въездных поездок", - отмечается в сообщении.

Также добавляется, что пассажирам, которые прошли полную вакцинацию и получили соответствующий сертификат, не нужно проходить тест перед отправкой, тест на 8-й день или самоизолироваться после прибытия.

Как известно, на сегодня Британия признает вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson&Johnson.

К слову, правила распространяются и на украинцев, но для поездки необходимо иметь визу.

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Напомним, ранее Борис Джонсон заявлял, что до конца года 20 миллионов доз COVID-вакцины Великобритании будут переданы развивающимся странам. По его словам, это очень необходимый шаг для ускорения постпандемического экономического восстановления, поэтому он будет призывать к подобным шагам других мировых лидеров.

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