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Британия полностью вакцинировала 75% населения старше 16 лет

Вакцинация Иллюстративное фото

Всего в стране сделали более 91 млн прививок

В Великобритании 75% граждан завершили полный курс вакцинирования. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно данным правительства, после того как в понедельник еще 22 698 человек сделали прививки первой дозой – общее количество введенных вакцин в стране составляет 91 827 909.

Отмечается, что четверо из пяти человек старше 16 лет прошли полный курс вакцинации, однако наибольшим показателем отметился именно Уэльс (84,1%).

Известно, что с начала вакцинации, в Британии привили первой дозой 48 292 811 человек, а второй – 43 535 098.

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Напомним, ранее агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) в Великобритании утвердило препарат Ronapreve для профилактики и лечения COVID-19. Он принадлежит к классу препаратов, которые имитируют природные антитела.

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