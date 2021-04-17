Британия почтит память принца Филиппа общенациональной минутой молчания

Герцог Эдинбургский, принц Филипп Маунтбеттен Фото из открытых источников

Сегодня состоится церемония захоронения принца Филиппа

Сегодня, 17 апреля, в Великобритании в 17:00 по Киеву проведут общенациональную минуту молчания, она станет частью прощание с герцогом Эдинбургским принцем Филиппом. Об этом сообщает в Twitter посольство Великобритании в Украине.

"Частью церемонии прощания с Его Королевским Высочеством Принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским станет общенациональная минутное молчание в Британии, которая состоится 17 апреля в 17:00 по Киеву", - говорится в сообщении.

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Напомним, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет в Виндзорском замке. До этого он некоторое время пробыл в больнице и перенес операцию на сердце.

В Великобритании объявили общенациональный траур из-за смерти мужа королевы, принца Филиппа.

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В Букингемском дворце заявили, что церемонию похорон принца Филиппа проведут 17 апреля в 15:00 по местному времени (17:00 по Киеву) в часовне Святого Георгия в Виндзоре.