Британия направит два военных корабля в Черное море, - СМИ

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Также будет привлечено флагманское судно для поддержания кораблей в состоянии готовности

В следующем месяце в Черное море отправятся два корабля Королевского флота Великобритании в знак солидарности с Украиной. Об этом сообщает The Times.

Согласно сообщению, через Босфор к Черному морю отправятся Эсминец типа 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат типа 23, они оставят авианесущую группу Королевского флота в Средиземном море.

"Размещение кораблей у побережья Украины имеет целью продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками НАТО после того, как президент Байден отменил отправку двух американских военных кораблей в черное море на прошлой неделе, опасаясь эскалации кризиса вследствие наращивание российских военных", - отметили в издании.

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Кроме этого, чтобы поддерживать корабли в состоянии готовности, будет также привлечено флагманское судно "Королева Елизавета" с вертолетами для борьбы с подводными лодками и истребителями-бомбардировщиками F35B на борту.

Однако "Королева Елизавета" останется в Средиземном море, ведь пребывание в Черном море кораблей такого типа запрещено международным соглашением.

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Напомним, накануне отряд российских кораблей Каспийской флотилии (КФЛ) зашел в Черное море, пройдя под Крымским мостом по Керченскому проливу.

Впоследствии в Турции заявили, что два десантных корабля Северного флота России прошли через пролив Босфор и вошли в акваторию Черного моря.