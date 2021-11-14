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Британия может перебросить спецназ в Украину из-за угрозы вторжения РФ, - СМИ

Британские военные Фото из открытых источников

Оперативная группа готова развернуться на украинской территории в сжатые сроки

Великобритания готова перебросить в Украину 600 своих военнослужащих на фоне угрозы военного вторжения. Об этом сообщает The Mirror.

Согласно сообщению, британский спецназ предупредили о возможной отправке в Украину в течение нескольких часов. В частности, подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и MИ-6 сообщили, что президент РФ Владимир Путин представляет опасность для Украины и Запада.

"Создается сводная группа из представителей спецназа, разведывательного полка, медиков, инженеров и связистов. Подразделению бригады было сказано, что его, возможно, будет надо развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оснащение упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо десантироваться с парашютом", - заявил информатор издания.

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Напомним, накануне заместитель главы Офиса президента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Машовец сообщил, что российские войска отошли от украинской границы после завершения учений и вернулись к местам постоянной дислокации. В то же время, боевая техника осталась у границ страны. Также он добавил, что Российская Федерация ведет полномасштабную гибридную войну против Украины и всего западного общества.

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