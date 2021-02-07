Британец побил мировой рекорд, когда самостоятельно пересек Атлантический океан для сбора пожертвований

Фрэнк Ротвелл Twitter / Atlantic Campaigns

Мужчина собрал средства для исследования болезни Альцгеймера

Британец Фрэнк Ротвелл в возрасте 70 лет пересек на лодке Атлантический океан и стал самым старшим человеком в мире, которому это удалось. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что мужчина самостоятельно преодолел 3 тысячи миль (4,8 тысячи км) на лодке за 56 дней, 2 часа и 41 минуту. При этом подготовка к путешествию длилась 18 месяцев. По словам рекордсмена, это того стоило: "Я чувствовал себя достаточно эмоционально, приближаясь к финишу. Я очень горжусь достигнутым и невероятным путешествием, которое я совершил", – сказал Ротвелл.

Заплыв был осуществлен в рамках благотворительного сбора средств для исследования болезни Альцгеймера в Великобритании. Британец посвятил путешествие своему шурину, который имел эту болезнь.

В общем рекордсмену удалось собрать 648 тысяч фунтов стерлингов (24,7 млн грн), а один из благотворительных фондов пообещал удвоить первые 500 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, недавно украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на соревнованиях в Банска-Быстрице, установив при этом мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении среди юниоров. Она заняла первое место, прыгнув на 2,06 метра.