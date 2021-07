Брэнсон совершил суборбитальный полет и успешно вернулся на Землю. Видео

Летательный аппарат поднялся на высоту 86 километров от Земли

Британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил первый успешный "туристический суборбитальный полет до космической границы. Трансляцию исторического события вела Virgin Galactic.

Полет завершился примерно в 18: 40 по Киеву.

Это был первый туристический полет на ракете SpaceShipTwo Unity, которую изготовила собственная компания британского миллиардера — Virgin Galactic. Всего на корабле были шесть человек: пилоты Дэйв Макай и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Колин Беннетт и Бетт Мозес, а также Ричард Брэнсон.

Летательный аппарат поднялся на высоту 86 километров от земли, после чего экипаж несколько минут находились в состоянии невесомости. После этого аппарат успешно вернулся на Землю.

Take-off! The #Unity22 crew including @RichardBranson leave Spaceport America, New Mexico for #VirginGalactic’s first fully-crewed spaceflight. pic.twitter.com/RxGYp90nu8