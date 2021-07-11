Брэнсон совершил суборбитальный полет и успешно вернулся на Землю. Видео

Virgin Galactic

Летательный аппарат поднялся на высоту 86 километров от Земли

Британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил первый успешный "туристический суборбитальный полет до космической границы. Трансляцию исторического события вела Virgin Galactic.

Полет завершился примерно в 18: 40 по Киеву.

Это был первый туристический полет на ракете SpaceShipTwo Unity, которую изготовила собственная компания британского миллиардера — Virgin Galactic. Всего на корабле были шесть человек: пилоты Дэйв Макай и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Колин Беннетт и Бетт Мозес, а также Ричард Брэнсон.

Летательный аппарат поднялся на высоту 86 километров от земли, после чего экипаж несколько минут находились в состоянии невесомости. После этого аппарат успешно вернулся на Землю.

К слову, Virgin Galactic — первая в мире публичная компания в области космического туризма. В ноябре 2020 года компания анонсировала, что в конце первого квартала 2021 года в космос на корабле отправится основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон, после чего запустят продажу билетов.

Новости по теме: Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана

Как известно, самый богатый человек мира Джеф Безос объявил о решении отправиться в космос в начале июня. Миллиардер рассказал, что это было мечтой всей его жизни. Он отправится в суборбитальный полет на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard 20 июля этого года.